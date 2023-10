Vädervarningar inför helgen – Eckerölinjen ställer in turer Nyheter

Eckerölinjen ställer in alla avgångar i morgon lördag den 7 oktober. Orsaken är prognoser om hårt väder. Det meddelar Eckerölinjen i ett pressmeddelande.

Meteorologiska institutet har utfärdat orange vindvarning i områdena Ålands hav och Skärgårdshavet under lördagen. Prognosen är nordlig till nordvästlig storm på 23 meter per sekund under lördagsmorgonen. Man varnar även för hård sjögång och högt vattenstånd.