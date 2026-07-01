Upphittad katt såld av ÅMHM

I slutet av maj tillvaratog ÅMHM en svart, korthårig hankatt med vita tecken. Katten ansågs vara bortsprungen eller herrelös. Tillfällig förvaring och skötsel av katten ordnades genom Maries Djurhem. Djurets ägare efterlystes i tidningarna samt på sociala medier. Ingen ägare hittades dock. Katten genomgick då en hälsoundersökning, vaccinering och chipmärkning för att kunna omplaceras.

Den 15 juni skriver ÅMHM i ett beslut att katten fått ett nytt hem. Vid tidpunkten för beslutet fanns ingen för myndigheten känd part i ärendet. Den som anser sig vara part i ärendet har rätt att överklaga till Ålands förvaltningsdomstol.

Enligt djurskyddslagen ska ÅMHM ska ordna förvaring och tillfällig skötsel av herrelösa hundar, katter och andra små motsvarande sällskaps- och hobbydjur som tillvaratagits. Tillvarataget husdjur ska förvaras minst 15 dagar, varefter djuret kan säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. (hh)