Unga seglingsinstruktörer prisas för sitt arbete för Östersjön

Två unga, svenska segelinstruktörer får Östersjöfondens Ungdomspris 2025.Enya Ahldin och Filippa Söderbaum har på ideell basis tagit fram ett nytt utbildningsmaterial med fokus på havet, som nu sprids över hela Sverige genom Svenska seglarförbundet.

”Med ett brinnande engagemang och ett nytänkande utbildningsmaterial har två unga seglingsinstruktörer visat hur nästa generation kan bli både bättre seglare och bättre vänner med havet”, skriver Östersjöfonden i ett pressmeddelande under tisdagen, där man offentliggör att det Enya Ahldin och Filippa Söderbaum, Sverige, som får Östersjöfondens Ungdomspris i år.

Under 30

Ungdomspriset delas varje år ut till personer under 30 år, som på ett föredömligt sätt bidragit till att uppmärksamma Östersjöns tillstånd.

Som instruktörer på Kungliga Svenska Segel Sällskapets sommarläger har pristagarna mött hundratals barn varje sommar och lärt ut både sjövett och miljöansvar. För att nå ännu fler utvecklade de, på ideell basis och i samarbete med organisationen Voice of the Ocean, ett pedagogiskt utbildningsmaterial om havsmedvetenhet, ett material som kan användas ute på en ö eller i en båt.

Materialet kan nu användas av instruktörer över hela Sverige genom Svenska seglarförbundet.

– Det här är ett lysande exempel på hur unga människor kan skapa lösningar som får stor spridning. Genom sitt material har Enya och Filippa gjort det lättare för hundratals instruktörer att förmedla kunskap och därmed gett tusentals barn möjlighet att förstå och värna havet, säger Sara Arons, vd för Östersjöfonden i pressmeddelandet.

Delas ut i september

Priset är på 5 000 euro och delas ut vid Östersjöfondens årliga prisceremoni på Åland den 26 september.

Motivering Enya Ahldin och Filippa Söderbaum tilldelas Östersjöfonden ungdomspris för sitt inspirerande engagemang i att utbilda unga seglare i havskunskap och hållbart båtliv. Som seglingsinstruktörer på Kungliga Svenska Segel Sällskapets sommarläger har de inte bara utbildat framtidens seglare i sjövett, utan också i hur vi kan ta ansvar för havet och miljön. Tillsammans har de utvecklat ett specialanpassat utbildningsmaterial som gör det enkelt för fler seglingsinstruktörer att sprida kunskapen. Materialet har tagits upp av Svenska Seglarförbundet som nu sprider det till seglarskolor i hela Sverige. Med sitt engagemang och nytänkande har Enya och Filippa gjort en betydande insats för skyddet av Östersjön, nu och i framtiden.