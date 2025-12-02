Foto: Ida K JanssonFler pojkar än flickor uppnår rekommendationerna för både måttlig och ansträngande fysisk aktivitet. Undersökning visar: åländska barn inne mer än fastländska under skoldagen Nyheter 12:24 tisdag, 2 december, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Uppsving för åländska golfjuniorer – topplaceringar på touren Mattssons ordnar mopedträff – ”Vill göra något för ungdomar på deras villkor” Ungdomar ställde frågor till ministrar på demokratidagen