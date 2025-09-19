Ulf Simolin prisas av Östersjöfonden

Ditt namn

Ulf Simolin, miljösamordnare i Mariehamns stad, får Östersjöfondens Ålandspris 2025.

I motiveringen nämns bland annat projekt som våtmarkerna vid Nabben och Apalängen och dagvattendammarna vid Museiparken och Korrvik som minskar utsläpp av föroreningar och näringsämnen till havet, stärker fiskbestånden och ökar den biologiska mångfalden.

”Ulf Simolin är en inspirerande förebild. Han visar hur naturbaserade lösningar kan förena vattenrening, ekologi och klimatnytta. Hans insatser är viktiga både för Åland och för hela Östersjöns framtid” säger Sara Arons, vd för Östersjöfonden i ett pressmeddelande.

Så här lyder hela motiveringen:

”I sitt arbete som miljösamordnare i Mariehamns stad har Ulf Simolin framgångsrikt genomfört flera satsningar som minskar stadens påverkan på Östersjön. Bland satsningarna finns anlagda våtmarker för att minska näringsläckage och gynna gäddornas föryngring samt en dagvattendamm för att minska mängden föroreningar i havet. Ulfs signum är att skapa naturbaserade helhetslösningar som samtidigt ger viktiga mervärden – exempelvis som rekreationsområden och besöksmål med pedagogiska inslag som ökar kunskapen om havet och vikten av rent vatten. Ulf är en drivkraft bakom nya samarbeten och söker ständigt projektmedel för att förverkliga fler initiativ. Hans engagemang går långt utöver hans yrkesroll, och hans insatser för Östersjöns välmående gör honom till en inspirerande förebild för alla som arbetar för ett friskare hav.”