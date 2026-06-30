Tyck till om skärgårdstrafiken

Ålands landskapsregering vill ha allmänhetens åsikter om så kallade persontransporter i skärgårdstrafiken. Förra veckan aviserade landskapsregeringen att man tillsätter en arbetsgrupp för att utreda trafiklösningar som bara gäller persontransporter, alltså inte sådana resor där man tar med sig bilen.

Nu undrar landskapsregeringen vilka resmål som är intressanta.

”Enkäten riktar sig till alla som använder skärgårdstrafiken eller som kan bli intresserade av att använda den om mer direkt persontrafik införs, såsom skärgårdsbor, fastlänningar, sommarålänningar, fritidsboende, näringsidkare, besökare och turister. Syftet är att samla in underlag om nuvarande resvanor samt behov och önskemål om utvecklade transporter.”, skriver Yvonne Österlund, senior ingenjör vid landskapets infrastrukturavdelning, i ett pressmeddelande.

Enkäten verkar kunna besvaras flera gånger. Klicka här för att komma till enkäten. (jo)