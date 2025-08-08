DELA
Tillfälligt enkelriktat vid Kastelholms slott under operafestival

15:37 fredag, 8 augusti, 2025

    En tillfällig trafikreglerning med enkelriktad trafik på Slottsvägen i Sund, förbi Kastelholms slott, införs den 8-10 augusti. Regleringen gäller respektive dag klockan 19-00.

    Anledningen är evenemanget Åland Opera Festival som pågår dessa dagar.

    Besökare till festivalen och Kastelholmsområdet ska använda den västra anslutningen från Sundsvägen till Slottsvägen, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.

    ”Trafikanter ombeds köra försiktigt, följa skyltarnas och trafikvakternas anvisningar på plats”, skriver landskapet.

    Fredrika Fellman

