DELA Facebook Foto: Jonas EdsvikKokongfestivalen arrangerades för fjärde året av Kulturföreningen Ström. På bilden Anton Johansson (kassör), Daniel Troberg (ledamot), Johan Grönlund (ordförande) och Axel Hjo (vice ordförande) Nöjda arrangörer efter årets kultursommar Kultur 20:00 torsdag, 28 augusti, 2025 Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Musikalisk högtidsstund i konstmuseet ”Triumf och livslust”: Nyans recensent om Katrinafestivalens öppningskonsert Mästarkvartett spelar igen på Åland