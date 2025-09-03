TBE-fallen ökar och många drabbas av borrelia

Ditt namn

Det har redan varit fler fall av TBE i år än hela förra året totalt. Det konstaterar infektionsläkare Marika Nordberg som i helgen informerat nordiska kollegor om fästingrelaterade sjukdomar på en jättekongress på Åland.

Under helgen samlades 300 forskare, mikrobiologer och läkare för en nordisk kongress om infektionssjukdomar. Fokus var på klimatförändringar, antibiotikaresistens och beredskap för allvarliga infektioner.

– Allt hänger ihop, säger infektionsläkare Marika Nordberg vid ÅHS som ingått i organisationskommittén.

Man diskuterade bland annat diagnostiska metoder och vilka nya infektioner som är att vänta på våra breddgrader i takt med att klimatet blir varmare.

– Vi kommer få varmare vintrar och nya infektioner som letar sig norrut, så det var mycket fokus på det. Myggor och fästingar rör sig norrut tillsammans med för oss nya sjukdomspatogener.

Nordberg själv presenterade förekomst av borrelios på Åland.

– Vi har haft mycket hudförändringar, erythema migrans, till följd av borrelia i sommar och hittills åtta fall av TBE. Ifjol hade vi totalt sju TBE-fall under hela året.

Andra infektionssjukdomar som varit aktuella på Åland är till exempel covid och förkylningar.

– Lite streptokocker också, men det är ungefär som det brukar.

En diskussionspunkt var också framtida pandemier.

– Under kongressen presenterades nya forskningsrön och uppdateringar om covid, influensa och isolering vid till exempel ebola.

Förutom kunskap tar de deltagande också med sig värdefulla kontakter från samlingen, poängterar Nordberg.

– Får vi ett utbrott av något vet man vem man kan ringa. Det är viktigt att vi samarbetar i Norden.