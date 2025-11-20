Tasso Stafilidis är årets Rädda barnen-prisvinnare

Årets vinnare av Rädda barnens pris är Tasso Stafilidis, direktör på Nipå. Det offentliggjordes på en presskonferens i dag.
Rädda Barnen på Åland delar årligen ut Rädda Barnen-priset för insatser i barnkonventionens anda. Genom priset vill Rädda Barnen på Åland uppmana, uppmuntra och lyfta inspirerande exempel på hur vuxna kan göra insatser som säkrar att barnkonventionen följs på Åland.
Tidigare pristagare
2024: Matilda Nordberg
2023: Inget pris delades ut
2022: Utbildningsbyrån Ålands landskapsregering
2021: Ålands handikappförbund
2020: Sven Larsson
2019: Ålands Radio och Ålands judoklubb
2018: Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United
2017: Ålands Sjöfartsmuseum
2016: Terese Flöjt
2015: Harriet Stradvik
2014: Tiina Holmberg
2013: Mia Hanström och hedersomnämnande Lovisa Arlid
2012: Jenna Gestranius och Stefan Nordas
2011: Britt Lundberg och Stina Colerus
2010: Tua Åström och KHS Föräldraförening
2009: Kai Söderlund med medarbetare vid Tekniska verken