Tasso Stafilidis är årets Rädda barnen-prisvinnare

13:24 torsdag, 20 november, 2025
    Årets vinnare av Rädda barnens pris är Tasso Stafilidis, direktör på Nipå. Det offentliggjordes på en presskonferens i dag.

    Rädda Barnen på Åland delar årligen ut Rädda Barnen-priset för insatser i barnkonventionens anda. Genom priset vill Rädda Barnen på Åland uppmana, uppmuntra och lyfta inspirerande exempel på hur vuxna kan göra insatser som säkrar att barnkonventionen följs på Åland.

    Tidigare pristagare
    2024: Matilda Nordberg
    2023: Inget pris delades ut
    2022: Utbildningsbyrån Ålands landskapsregering
    2021: Ålands handikappförbund
    2020: Sven Larsson
    2019: Ålands Radio och Ålands judoklubb
    2018: Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United
    2017: Ålands Sjöfartsmuseum
    2016: Terese Flöjt
    2015: Harriet Stradvik
    2014: Tiina Holmberg
    2013: Mia Hanström och hedersomnämnande Lovisa Arlid
    2012: Jenna Gestranius och Stefan Nordas
    2011: Britt Lundberg och Stina Colerus
    2010: Tua Åström och KHS Föräldraförening
    2009: Kai Söderlund med medarbetare vid Tekniska verken

    Ida K Jansson

    ida.k.jansson@nyan.ax
