Tasso Stafilidis är årets Rädda barnen-prisvinnare

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Årets vinnare av Rädda barnens pris är Tasso Stafilidis, direktör på Nipå. Det offentliggjordes på en presskonferens i dag.

Rädda Barnen på Åland delar årligen ut Rädda Barnen-priset för insatser i barnkonventionens anda. Genom priset vill Rädda Barnen på Åland uppmana, uppmuntra och lyfta inspirerande exempel på hur vuxna kan göra insatser som säkrar att barnkonventionen följs på Åland.

Tidigare pristagare

2024: Matilda Nordberg

2023: Inget pris delades ut

2022: Utbildningsbyrån Ålands landskapsregering

2021: Ålands handikappförbund

2020: Sven Larsson

2019: Ålands Radio och Ålands judoklubb

2018: Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United

2017: Ålands Sjöfartsmuseum

2016: Terese Flöjt

2015: Harriet Stradvik

2014: Tiina Holmberg

2013: Mia Hanström och hedersomnämnande Lovisa Arlid

2012: Jenna Gestranius och Stefan Nordas

2011: Britt Lundberg och Stina Colerus

2010: Tua Åström och KHS Föräldraförening

2009: Kai Söderlund med medarbetare vid Tekniska verken