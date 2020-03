Nipå ställer in jubileumskonsert Nyheter

Nordens instituts fullsatta jubileumskonsert med Musta Lammas ställs in på grund av de nya corona-rekommendationerna.

Nordens institut på Åland fyller 35 år och skulle fira med gratiskonsert i stora salen på Alandica den 29 mars. Alla biljetter var slut, men nu bekräftar Nipå för Nyan att konserten ställs in helt.

Nipå ställer även in deltagandet för fyra åländska ungdomar skulle fått åka till Lettland på ett kreativt skrivarläger i Lettland i april.

Det är i nuläget även oklart om evenemanget ”Trollen Skrubiluttan Å Skrubilej”blir av. Det är en konsert med folkmusik som gick ut på att barn i åldrarna 4-6 år skulle få gå på konsert tillsammans med boende på Trobergshemmet.