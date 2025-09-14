Sund vill donera brandbil till Ukraina

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Sunds FBK vill donera både brandbil och fyrhjuling till Ukraina. Det har kommunfullmäktige inte något emot.

Sunds FBK:s styrelse har ett fordon som är föråldrat som utryckningsfordon, där det ekonomiska värdet anses vara obefintligt. Man vill därför skänka fordonet till Ukraina. Kommundirektören har undersökt saken och delar kårens uppfattning gällande fordonets skick, står det i kommunfullmäktiges protokoll.

Brandkåristerna vill också donera en fyrhjuling och övrig utrustning.

Kommunfullmäktige har inga synpunkter angående kårens vilja, men skriver att Sunds FBK ansvarar för den praktiska avyttringen och måste meddela kommunen när avyttringen är gjord så att kommunen kan meddela Fordonsmyndigheten och andra instanser. (hh)