Stubb mötte ålänningarna på fullsatt Torg

15:40 måndag, 25 augusti, 2025
    Programmet för president Alexander Stubbs Ålandsbesök idag, måndag, innehöll även en presskonferens och en öppen träff med allmänheten på Torget i Mariehamn.

    Torgmötet inleddes med att presidenten intervjuades av studerande om allt från golf, via språkbruket i sociala medier till hur han får sin tid att räcka till. Träffen avslutades med ett ”selfie-tillfälle”, alltså möjligheten för den som ville att ta en bild med presidenten. Kön ringlade sig lång över Torget fram till presidentparet.

