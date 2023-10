Stormen bedarrar något det närmaste dygnet Nyheter

De hårda vindarna börjar avta något i natt och under morgondagen, enligt Meteorologiska institutet. Vindstyrkorna kan dock alltjämt uppgå till över 20 meter per sekund i byarna, både i Mariehamn, på norra Åland och i skärgården. Vindriktningen förblir nordlig och nordvästlig. Till natten och in på morgondagen väntas mer regn.