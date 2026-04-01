Glatt och festligt på Dundershow

Dunderdans hade idag show med kalastema på Alandica i Mariehamn. På scenen uppträdde två grupper DunderLiten och fyra grupper DunderSmå utklädda till troll, superhjältar, detektiver, safariguider, rymdvarelser och pirater. Showen var som temat beskriver, festlig och färgglad, med taggade dansare på scenen iklädda kreativa kostymer.

Några peppade dansare som Nya Åland möter innan showen är Lova Häggblom utklädd till rymdvarelse, Ellen Fors utklädd till detektiv och Aili Bertelin utklädd till safariguide. Alla är taggade inför dansshowen.

– Jag är både taggad och nervös, det är nervöst att uppträda, säger Ellen.

De berättar att de övat mycket inför showen. Det roligaste har varit att bara få dansa.

Har det varit svårt att lära sig stegen?

– Nej inte alls, säger de.

Har ni någon favoritdans ikväll?

– Viva L’Amor, säger Ellen.

– Rymd, tillägger Aili.

De har alla stått på scenen tidigare och är vana med att uppträda i dansshow. I framtiden hoppas de på att fortsätta som dansare.

Har ni fixat era kostymer själva?

– Jag fick min på posten, säger Aili.

Ellen och Lova berättar att de fixat kostymerna själva. Lova har till och med gjort en egen rosa kamera.