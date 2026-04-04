Person gripen vid konsulatet

På lördagskvällen var det pådrag utanför konsulatet med flertal poliser och två polisbilar enligt vittnen.

Polisens företrädare säger till Nya Åland vid 21-tiden att man på grund av kvällens fotbollsmatch lade extra resurser att titta till konsulatet. I närheten greps en person för en ordningsstörning.

Under kvällen spelade TPS mot IFK och det har tidigare skett att gästande fotbollssupportrar på olika sätt valt att markera vid konsulatet. Polisen har även tidigare på grund av fotbollsmatcher haft extra övervakning vid konsulatet.