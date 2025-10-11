”Stor dag” för OX2 och Noatun Nord: 1 685 sidor lång miljökonsekvensbeskrivning inlämnad till ÅMHM

Ditt namn

Efter tre och ett halvt års arbete till en kostnad av fem miljoner euro lämnade energibolaget OX2 igår in miljökonsekvensbeskrivningen av sin planerade vindpark Noatun Nord till ÅMHM. – Detta var en av de största milstolparna i hela projektet, sade regionchefen och ”ö-ambassadören” Anders Wiklund på en presskonferens på fredagen.

Wiklund tog tillsammans med projektledaren Ian Bergström och marinbiologen Lotta Nummelin emot i OX2:s lokaler i Blomstringe. Framför sig på sammanträdesbordet hade de hela bibban på 1 685 sidor – den miljökonsekvensbeskrivning som ett dylikt projekt föreskriver som ett första steg i en lång process.

– Det här är en väldigt stor dag för oss, detta var en av de största milstolparna i hela projektet, sade Anders Wiklund.

– Tre och ett halvt år har vi jobbat med det här och det har kostat över fem miljoner. Nu gäller det bara att kunna förklara det här på ett begripligt sätt, för det är väldigt komplext.

Många undersökningar

Det har tagit företaget över tre år att färdigställa innehållet i beskrivningen och arbetet innefattar en lång rad undersökningar, utredningar och analyser. Man har gjort vattenprover, bottenundersökningar, fisk-, fågel-, säl- och tumlareinventeringar med separata analyser och uppskattningar, man har bedömt påverkansfaktorer i alla projektets faser – konstruktion, drift och avveckling – och försökt visualisera hur störande de stora vindmöllorna skulle te sig från skärgården och fasta Åland.

Under arbetets gång har man också valt bort det mindre, södra området som tidigare varit en del av området, och som ligger närmast fasta Åland.

Så hur stora blir konsekvenserna av en vindkraftpark av Noatuns storlek, bedömt i det största alternativet? Lotta Nummelin visar en ”konsekvensmatris” där effekten mäts i sex nivåer från ”försumbar” till ”mycket stor”. Endast två konsekvenser bedöms i denna bli så stor som ”måttlig” – den ena konsekvensen är fågelkollisioner, den andra hur mycket ålänningarna kommer att störa sig på åsynen av kraftverken ute till havs.

Max tre fåglar per år

– Generellt är det inte särskilt mycket fågel i det här området, de har liksom ingen orsak att vara här. Om de inte häckar eller passerar förbi under migrationen, sade Lotta Nummelin.

– Men det finns några viktiga häckningsplatser, det finns det.

Ändå tror man inte att fler individer än max tre per år kan stryka med i kollisioner, och då handlar det om silltruten. Att denna blygsamma siffra ändå bedöms få en måttlig effekt beror på att fåglarna är långlivade.

Mindre turbiner

Projektet har utvärderats i form av två alternativ, från maximalt 265 mindre kraftverk med en totalhöjd på 270 meter till 124 stycken större möllor på 420 meter. Under framtagandet har dock marknadsvillkoren kommit att bli sådana, att det är det mindre, lättare alternativet som just nu ter sig mest troligt, i form av kraftverk på 20 MW.

– Man har skruvat ner förväntningarna på utvecklingen överlag, så nu säger man att kanske 25 MW kommer att vara det största verket man affärsmässigt kan bygga, förklarade Ian Bergström.

Sunnanvind

Det är också vindkraftverk i den storleken som landskapsregeringen räknat med i sitt EU-finansierade Sunnanvindprojekt. Detta projekt, som handlar om att från landskapets sida möjliggöra uppbyggande av storskalig havsbaserad vindkraft på Åland, bland annat genom framtagande av en generalplan, ska utmynna i ett beslut av landskapsregeringen om man ska auktionera ut tillståndet att etablera en vindkraftspark – en auktion som OX2 sedan möjligen deltar i.

– Hittills har vi ju fokuserat oss på miljökonsekvenserna, men visst har vi parallellt också gjort vissa ekonomiska modelleringar. Det är mycket som måste falla på plats där, säger Bergström.

– Landskapsregeringen har sagt att man ska fatta beslut i april, maj nästa år. Det betyder alltså en auktion om ett år ungefär.

Trycka på knappen

Men sedan måste den som vunnit auktionen och fått exklusiv rätt att utveckla sin vindkraftspark som sagt titta på ekonomin. Blir det OX2 tror Anders Wiklund att man kan ”trycka på knappen” någonstans kring år 2030-31.

Nu ska ÅMHM ta ställning till miljökonsekvensbeskrivningen, vilket OX2 tror kommer att uppta myndighetens tid tills i vår. Under tiden ska bolaget fortsätta att räkna på om det alls blir aktuellt att sedan fortsätta processen med en miljötillståndsansökan. ÅMHM kan också komma att begära ytterligare utredningar, om man bedömer att något saknas.