Foto: Jonas EdsvikMagnus Hjort, generaldirektör för Sveriges myndighet för psykologiskt försvar, tycker det viktigaste är att bygga starka, sunda demokratier och att jobba för att minska olika typer av utanförskap. Seminarium på demokratidagen: Stark demokrati viktigaste skyddet mot desinformation Nyheter 13:39 onsdag, 24 september, 2025