Stadsbibbaklockorna tillbaka i tornet i morgon

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Haft svårt att hålla koll på tiden under stadsbesöken? Då kan vi komma med goda nyheter. I morgon, tisdag, är planen att de stor urtavlorna ska återvända till klocktornet på Stadsbiblioteket. Det är dock ännu oklart när klockorna verkligen visar rätt tid igen.

”Klockorna är nu tillbaka på Åland och fastighetsavdelningen förbereder just nu återmonteringen”, berätttar Mariehamns stad på sin hemsida, där man även förklarar att arbetet med klockorna bland annat omfattat ommålning och helt förnyad guldplätering, ny belysning, kablage och nytt styrsystem.

Bilden här ovan är en arkivbild från demonteringen i mars som visar hur stora urtavlorna är i verkligheten.

Sedan mars

Biblioteksklockorna monterades ner i mars för renovering. Att i klockorna som urverk och styr är original från 1989, när stadsbiblioteket färdigställdes.

Ursprungsplanen var att klockorna skulle monteras tillbaka på bibliotekstornet i slutet av juni, men redan i början av juni kom beskedet att arbetet med renoveringen har blivit mer omfattande än först beräknat och allt blev av den anledningen försenat.

Urverk och styr var i behov av att förnyas helt, medan klockornas urtavlor och visare kunde behållas, men har genomgått en översyn.

LÄS OCKSÅ Bibbaklockorna försenas

Stängd gata

Enligt Mariehamns stads hemsida är nu planen att klockorna ska lyftas upp till torntaket vid biblioteket, imorgon tisdag 9 september. Arbetet påbörjas klockan 9 på morgonen och under arbetets gång kommer Strandgatan att vara avstängd på avsnittet mellan Köpmansgatan och Styrmansgatan.

Entrén till stadsbiblioteket hålls öppen under hela tiden arbetet pågår.

Att klockorna lyfts på plats innebär dock inte att de börjar fungera och visa korrekt tid direkt, för installation och driftsättning måste nämligen en montör från företaget som renoverat klockorna och det datumen är inte klart.

”Men sker så snart som möjligt”, enligt staden.