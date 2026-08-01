Sommarens jordgubbssäsong: normal men ”hoppig”

Sommarens jordgubbssäsong har varit lyckad, men inget utöver det vanliga. Det menar tre av Ålands jordgubbsodlare. – Säsongen har varit helt normal och helt okej, säger Harry Söderberg på Söderberg Ämnäs.

Det börjar närma sig slutet på jordgubbssäsongen, och hittills kan odlarna konstatera en bra säsong för de röda bären. Josefine Lindblom på Lemlands glada gubbar sammanfattar sommaren som bra och relativt jämn.

– Jo, helheten har varit ganska lik, men det har gått i perioder. Men hela sommaren har överlag varit bra, säger Josefine Lindblom.

En annan jordgubbsproducent som delar Josefines bild är Harry Söderberg på Söderberg Ämnäs i Godby.

– Säsongen har varit helt normal och helt okej, så vi har inga direkta anmärkningar. Det är alltid utmaningar och småsaker, men i det stora hela har det varit bra, säger Harry Söderberg.

Sommaren har för det mesta bjudit på en inte alldeles för stark hetta och regn med jämna mellanrum, vilket har resulterat i en god tillgång på jordgubbar, enligt Harry Söderberg.

– Tillgången har varit normal kan vi säga, jämfört med ifjol. Nu har vi hunnit tänka på den förra säsongen mer och avslutat den mentalt. Vi hamnar på samma plats i år med skörderesultat och ekonomi, säger Harry Söderberg.

Oscar Danielsson på Åttböle Gård har också haft en säsong som inte skiljer sig på många sätt från fjolårets goda sådana.

– Den har varit ganska normal skulle jag säga. Det var väldigt intensivt när det var varmt under en kort tid, men sedan har det varit lugnare. Vädret har haft svårt att bestämma sig, men vi har odlat utspritt. Det har varit hoppigt, men vi är nöjda, säger Oscar Danielsson.

Utmaningar

Den största utmaningen som Söderberg Ämnas ha stött på var en stor mängd regn under få dagar som påverkade bärens kvalitet, berättar Harry Söderberg, men som de kunde lindra effekterna av tack vare en blandad odlingsteknik.

– Vi fick mycket regn, det kom 60 millimeter på tre eller fyra dagar, så där gick kvaliteten ned. Men i övrigt var den okej, vi odlar ju med flera tekniker, både växthus, friland och tunnelväxthus och jobbar en lång säsong, så den blandade odlingstekniken sprider riskerna, säger Harry Söderberg.

Josefine Lindberg berättar också om en för stor mängd regn som drabbade Lemlands glada gubbar: i juni kom det 42 millimeter regn och gjorde jordgubbarna kladdiga. En annan utmaning gällde personalbrist, berättar Josefine.

– Jo, vi hade för lite personal efter midsommar. Vissa jordgubbssorter kom lite för tidigt, så då blev det personalbrist under en eller ett par veckor. Det är en kort period men det påverkar hela säsongen, berättar Josefine Lindberg.

Oskar Danielsson på Åttböle Gård tycker att vädret har varit påfrestande i omgångar vilket påverkade skörden, men överlag har det varit bra och inget som utmärker sig jämfört med tidigare säsonger.

– Vi märkte problem en period när det blev en varm chock för buskarna, då blev det sämre kvalitet. Utöver det har det varit normalt, särskilt mot slutet på säsongen, säger Oskar Danielsson.

Till den goda säsongen räknas även årets goda intresse från konsumenter in, samt den goda kvaliteten på bären, vilken Lindblom beskriver som ”utmärkt och riktigt fin”.

Andra bär då?

Förutom jordgubbar odlar Åttböle Gård hallon, vars säsong också är i full fart som de är nöjda med än så länge. Hallonsäsongen hos Söderberg Ämnäs har gått bra, medan vinbärssäsongen nyss har startat men verkar stå sig något svagare jämfört med föregående år.

– På hallonen har det varit bra efterfrågan hittills, men nu har det börjat lugna ned sig. Vi har kommit över mitten på skördesäsongen och det har varit en normal tillgång med en helt okej kvalitet, säger Harry Söderberg och fortsätter:

– Vinbär, där har vi knappt börjat, men den blir nog en aning undernormal. Där sätter vi igång i veckan med skörden.