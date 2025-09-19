Skördefestfirande i Strömsö-tappning

Ditt namn

Glada barn och vuxna samlades på Mickels gård – dels för skördefestandet så klart men också för att få ta del av den Strömsö-inspelning som pågår.

Trots att årets skördefest precis dragit i gång är det redan gott om folk på Mickels i Jomala när Nya Åland anländer på fredagsförmiddagen. Försäljarna står utspridda på gården och inne i den stora hallen och runt om på gården är det fullt upp med allt från halmhoppning till kosafari. Mitt i folksamlingen pågår en inspelning med Michael Björklund och Strömsö-programledarna Matias Jungar och Elin Skagersten-Ström. Tillsammans lagar de mat och pratar med den entusiastiska publiken som gärna flikar in med sina egna tips på hur man får till de allra bästa abborfiléerna.

Hur har det gått i dag?

– Det har gått jättebra, riktigt roligt. Vi lagade abborre eftersom det var det första jag gjorde i Strömsö, så det blev lite nostalgi, säger Björklund.

Också Skagersten-Ström är nöjd med dagen. Hon och Jungar fortsätter laga skördefestmat på Mickels hela fredagen, innan det bär av till skärgårdsmarknaden i Eckerö.

Hur har responsen varit?

– Jättefin, det har varit fullt med folk och många som kommer fram och pratar. Det var nog på tiden för oss att komma till Åland.

Hon berättar att det här besöket är en del i Yles 100-årsturné – under det kommande året ska den besöka alla landskap i Finland.

Hantverk och dagsverk

Intill den röda väderkvarnen står Jolanta Eihe som är en av försäljarna. Hon tillverkar allt från korgar och underlägg till väskor och mattor.

– Jag syr med jutesnör sedan tidigare men nu också i bomull, förklarar hon.

Det är hennes hobby sedan några år tillbaka och hon är helt självlärd. Detta är andra året som Eihe deltar i skördefesten och hon tycker det är trivsamt på Mickels.

– Det är jättebra här!

Två andra försäljare är Ella Törnroth och Felicia Vestin-Nordlund som säljer allt från godis till kramdjur.

– Vi är här på dagsverke och prao, förklarar Vestin-Nordlund.

De är glada över möjligheten att få vara med och säger att dagen börjat bra.

Kan ni tänka er att göra om det här nästa år?

– Ja, svarar båda i kör.

”Bort från stressen”

Bland besökarna träffar vi familjen Piipponen-Karlqvist. De kommer från Borgå men har stuga på Åland och är rutinerade skördefestare.

Vad är det bästa med skördefesten?

– Djuren, säger Leonora Karlqvist som just varit och tittat på korna och nu har siktet inställt på de surrande bikuporna.

– Lugn och ro, att få komma bort från stressen, säger Jonna Piipponen-Karlqvist.

– Att se gårdarna och vad de har att erbjuda. Det har utvecklast mycket under åren och utbudet har växt, tycker Rasmus Karlqvist.

Är ni på jakt efter något speciellt?

– Ja, äppelmust och havtornssaft!