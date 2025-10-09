Rekord för skördefesten

Ditt namn

Årets Skördefest slog alla rekord – 18 000 unika besökare, 127 000 besök och över en miljon i omsättning. En positiv trend är också att besöken fördelat sig jämnare över festens alla tre dagar.

Skördefesten på Åland har slagit nytt rekord, meddelar Skördefestens vänner i ett pressmeddelande på torsdagens morgon.

”Årets Skördefest lockade hela 18 000 enskilda besökare, som tillsammans gjorde 127 355 besök på våra 37 besöksmål uppdelade i kategorierna utflyktsmål, Plåpp Åpp och restauranger. I genomsnitt gjorde varje besökare sju stopp under helgen.”

Även Skördefestens omsättning har slagit rekord, berättar man: den totala omsättningen blev i år 1 273 000 euro, vilket är en ökning på 20 procent jämfört med 2024.

Jämnare fördelning

”En trend vi kan se i år är att besökarna sprider ut sig jämnare över de tre dagarna. Lördagen är fortfarande den mest intensiva dagen, men både fredagens och söndagens besök har ökat, vilket ger en jämnare fördelning över helgen”, säger verksamhetsledare Birgitta Eriksson-Paulson.

Hon tillägger att en annan glädjande trend är att allt fler besökare valt de de mindre besöksmålen.

Skördefesten på Åland anordnas av den ideella föreningen Skördefestens Vänner r.f. som bildades hösten 2013 med det främsta syftet att främja produktion, öka försäljningen av och stärka förtroendet för åländska produkter, samt lära om livet på landet.