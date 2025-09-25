Foto: Jonas EdsvikI samband med saneringen passar man även på att göra om planlösningen och renovera norra delen av Självstyrelsegårdens bottenvåning. Självstyrelsegården ska saneras och byggas om Nyheter 09:36 torsdag, 25 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Seminarium på demokratidagen: Stark demokrati viktigaste skyddet mot desinformation Misstroendet mot Sjögrens ledarskap debatteras i dag Mats Perämaa: Landskapet ska inte bedriva fiskodling