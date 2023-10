Sista chansen ta ställning i Åland Gallup inför valet

Hör du till de 14 procent som i den förra gallupen i september ännu var osäkra på hur du ska rösta? Har de senaste veckornas valdebatt gjort att du hittat din kandidat? Nu görs den sista gallupen inför valet nästa vecka.

Klicka här för att delta i gallupen!

Hur skulle du rösta om det var val i dag? Den frågan ställs alltid i Åland Gallup och nu ställs den för sista gången innan lagtingsvalet den 15 oktober.

I september var 14 procent ännu osäkra. Det är väljare som i förra valet i stor utsträckning röstade på Centern, Moderaterna och Hållbart initiativ och där är centerväljarna de mest osäkra.

I gallupen ställer även Liberalerna också en fråga om vilka partier deltagarna anser att ska ingå i nästa landskapsregering. Alternativen är alla de sju partier som ställer upp kandidater i valet. Man måste välja två alternativ, men man kan ta med sig att nio av elva regeringar som förekommit sedan Åland gick över till parlamentarism 1988 har bestått av minst tre partier. De två regeringar som bara bestått av två partier har bildats av Centern och Liberalerna och varsin gång har partierna då haft lantrådsposten.

Även i den här Åland Gallup ställs en fråga om vindkraften. Frågan lyder om: Tycker du att det på samma sätt som det krävs en miljökonsekvensbedömning på vindkraftsprojektet även görs en motsvarande men med finansiell inriktning? Svarsalternativen är: ja, nej och kan inte ta ställning.

För att delta i Åland Gallup behövs ett Facebook-konto, men alla svar är anonyma.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak. Gallupen är öppen till söndag kväll vid midnatt.

Så här deltar du i Åland Gallup

Klicka här eller scanna QR-koden eller gå via Åland Gallups Facebooksida.

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.