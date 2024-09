Sista chansen delta i Åland Gallup – säg din åsikt om sjukavdraget

Lagtingets behandling av sjukkostnadsavdraget har blivit lång – med flera bordläggningar. På måndag väntas ett slutgiltigt beslut, men vad tycker du? Tyck till i gallupen – du kan även med egna ord berätta hur ett slopat avdrag kan påverka dig.

Landskapsregeringen vill slopa sjukdomskostnadsavdraget, eftersom man anser att det är föråldrat, byråkratiskt, rättsosäkert och i allt högre grad gynnar höginkomsttagare.

Oppositionen har i debatten kraftigt kritiserat förslaget – och även lagtingsledamöter från regeringsmajoriteten har hållit med om att regeringen borde ha presenterat de kompenserande åtgärderna i samband med förslaget att slopa avdraget.

Efter tre bordläggningar ska lagtinget på måndag ta itu med den sista, andra behandlingen.

Nu frågar Nya Åland vad du tycker i Åland Gallup. Är det bra eller dåligt att avdraget ska tas bort?

Du har även chans att med egna ord berätta hur du tänker eller hur du påverkas av att avdraget slopas.

Företagarna på Åland ställer samtidigt en fråga om dina lunchvanor. Äter du lunch på restaurang i samma utsträckning som tidigare? Mer sällan? Oftare?

Som vanligt ställs även frågan om vilket parti du skulle rösta på om det var val i dag.

Den här gången kan du även ge ditt förslag på vilken fråga Åland Gallup ska ställa nästa gång.

Åland Gallup är öppen fram till söndag klockan 23.59.

Så här deltar du

