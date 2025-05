Hur väljer du ditt kött?

Hur påverkar ursprung, klimathänsyn eller djuretik och pris ditt val när du väljer vilket kött eller vilken fisk du sätter på tallriken? Det är frågan i maj månads Åland Gallup.

Deltagarna i maj månads Åland Gallup får ta ställning till tre påståenden om sin konsumtion av kött och fisk.

Frågan om vad som finns på tallriken och varifrån det kommer har aktualiserats på många sätt den senaste tiden. Till exempel uppstod nyligen en debatt om ursprunget på kyckling i färdigmat i butiken.

Så hur tänker du när du väljer kött eller fisk? I gallupen får deltagarna ta ställning till tre påståenden.

Det första är: Det är viktigt för mig att kött och fisk som jag äter är närproducerat. Med närproducerat avses åländskt, finländskt och svenskt kött eller fisk.

Det andra påståendet är: Det är viktigt för mig att kött och fisk som jag äter produceras på ett klimat- och miljömässigt hållbart och djuretiskt rätt sätt.

Det sista påståendet lyder: Priset avgör när jag väljer kött och fisk.

Skalan för alternativen är ’helt av samma åsikt’ till ’helt av annan åsikt’, bland alternativen finns även ’kan inte ta ställning’, vilket till exempel den som helt väljer bort kött och fisk kan välja.

Nya Åland frågar även om förtroendet för partiledarna. Frågan ställdes senast i augusti förra året. Nyligen har två partier fått ny ledning, när Camilla Gunell gett över ordförandeskapet för Socialdemokraterna till Arsim Zekaj och Alfons Röblom lämnat över rollen, som en av två talespersoner för Hållbart initiativ, till Robert Laaksonen.

Som vanligt ställs även frågan om vilket parti du skulle rösta på om det var lagtingsval i dag.

Folkets fråga gäller den här gången användningen av Facebook.

Åland Gallup är öppen fram till söndag kväll 23.59.

