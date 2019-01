Saltviks fritidshem öppna för elever utan ström Nyheter

Det här meddelar Saltvik om läget i kommunen just nu:

Fritidshemmen (eftis) erbjuder plats för alla elever i årskurserna 1-6 som inte har ström hemma. Eleverna erbjuds även möjlighet att duscha i skolan.

Ett flertal kommuninvånare är fortsättningsvis utan ström. Uppfattningen är att de allra flesta klarar sig väl och hittar sätt att få vardagen att fungera. Däremot kan frustrationen börja kännas tung över att ännu efter snart en vecka inte ha el, speciellt ifall kringliggande grannar har fått elström. Elbolaget har meddelat att de arbetar så snabbt och metodiskt de kan, men det kommer ändå att finnas hushåll som får vänta på elström ännu en tid. Personer som börjar få svårigheter med att få sin vardag att fungera uppmanas att ta kontakt med kommunen.

Den som behöver duscha, tvätta kläder eller värma mat kan ta kontakt på journummer 0457 344 8334 kl. 07 – 21. Tappställen för vatten finns dygnet runt vid Ödkarby skola (till höger om huvudentrén) samt vid kommunens enheter under ordinarie öppethållning.

Kommuninvånare utan elström erbjuds även att duscha/basta vid Ålands Idrottscenter. Gå via kassan och meddela ditt namn och by i kommunen.

Möjlighet till nödinkvarteringen finns fortsättningsvis på Sunnanberg, tel. 0457-522 16 31.

Vid kommunkansliet uppstod under eftermiddagen ett elfel, så kommunkansliet är för tillfället endast delvis strömförsett. Kansliets telefonväxel nås på tel. 018 – 48 900, där information och kontaktuppgifter finns. Kommundirektören nås på tel. 0457 524 40 49.