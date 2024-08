Sallinen lämnar IFK – kontraktet bryts i samförstånd Nyheter

Anfallaren Oskari Sallinen och IFK Mariehamn går skilda vägar. Det blev klart under fredagen när IFK gick ut med ett pressmeddelande där de berättade att de i samförstånd med Oskari Sallinen valt att bryta hans kontrakt.

Oskari Sallinen kom till IFK inför fjolårets säsong och spelade totalt 50 tävlingsmatcher för grönvitt.

Klubbdirektör Jimmy Wargh berättar att det var ett beslut som togs i samförstånd mellan klubben och spelaren och att det inte kom som en överraskning.

– Vi har haft en dialog med Oskari under en längre tid då han om möjligheten dyker upp uttryckt att han vill testa på något nytt, säger han.

Handlar det om att han inte är nöjd med speltiden han fått under säsongen?

– Det kan man nog säga. Alla spelare vill spela så mycket som möjligt. I år har det varit tuff konkurrens på Oskaris position och för oss är det viktigt att alla spelare är nöjda med den roll de har i laget nu när vi går in i höstsäsongen, svarar Jimmy Wargh

Vet du om han har en ny klubb på gång?

– Jag antar att han har det men jag vet inte mer än så. Men vi hade nog inte brutit kontraktet om han inte hade något annat på gång.

Kommer ni ta in någon ersättare?

– Vi har redan tagit in Moustapha Sabo och kommer inte ta in någon ytterligare ny spelare som det ser ut just nu, svarar Jimmy Wargh.