S och Lib tror inte kriskommunlagen godkänns

Centern menar att lagen om kriskommuner levereras till lagtinget i vår. Socialdemokrater och Liberalerna är ytterst skeptiska. John Holmberg menar att det är mer sannolikt att regeringen bygger en tunnel till Föglö nästa år än att det händer.

På grund av vice lantrådet Harry Janssons (C) frånvaro, se skild artikel, höll finansminister Roger Höglund (C) ett anförande om kriskommunslagstiftningen under onsdagskvällens budgetdebatt. Kriterierna för kriskommuner har varit på remiss och nu pågår en analys för hur man ska lagstifta om det uppstår en brist på förtroendevalda i en kommun. Alternativen är att det ingår i kriskommunlagen, blir en skild lag eller en del av kommunallagen.

– Det finns inget färdigt koncept för hur man hanterar en framtida brist på förtroendevalda och för lagkontrollen blir det en veritabel utmaning, säger Roger Höglund.

Ob inte med

Oavsett är tanken att lagen ska presenteras för lagtinget i vår.

Det tror dock inte den del av oppositionen som uttalade sig i går.

– Det är större chans att landskapsregeringen under 2023 bygger en tunnel till Föglö, konkurrensutsätter två verksamheter, minskar antalet årsverken med 40 stycken och får SVT Play att fungera på Åland före man kommer till lagtinget med en kriskommunslagstiftning, säger John Holmberg och framkallar skrattsalvor.

Orsaken är att Obunden samling i tisdagens debatt meddelade att man inte tänker stöda lagförslaget.

– Antagligen för att det obönhörligen leder till en samgång av kommuner med tvång. Kommer man till Liberalerna, HI, Socialdemokraterna, eventuellt ÅF eller ÅLD för att få ihop en majoritet bakom lagen? frågar Ingrid Zetterman (Lib).

– Låt oss först ta lagförslaget till diskussion i landskapsregeringen, och endera komma överens eller inte. Vi måste börja där, säger Roger Höglund.