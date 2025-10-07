Röster från Venezuela: ”Ålänningar är väldigt snälla och trevliga men kanske inte så öppna”

Ditt namn

Joanaina Guerra, Ingrid Pire och Graciela Salazar är alla tre födda i Venezuela och lämnade landet på grund av den svåra situationen. De bor nu på Åland. På evenemanget ”Röster från Venezuela”, som anordnades av ABF Åland tillsammans med Ålands Mångkulturella Förening på torsdagen, berättade de om sitt födelseland och om hur livet på Åland är som nyinflyttad.

Venezuela var en gång ett av världens rikaste länder. Landet upplevde en ekonomisk guldålder och tog emot många migranter från andra delar av världen.

Men tiderna förändras och i dag är flykten från Venezuela den största i Latinamerikas och Karibiens nutida historia. En brutal diktatur, säkerhetsproblem, hunger och hög inflation efter en ekonomisk kollaps har gjort miljontals människor extremt sårbara. Sedan 2014 har situationen tvingat över 7 miljoner människor att lämna landet. Enligt FN:s flyktingsorgan UNHCR har den politiska, humanitära, sociala och ekonomiska utvecklingen i landet inneburit en katastrof för civilbefolkningen. Det finns varken mediciner eller mat och otryggheten är utbredd.

”Flyttade hit frivilligt”

Nu har Åland blivit venezuelanerna Joanaina Guerra, Ingrid Pire och Graciela Salazars nya hem.

– Åland är spännande. Jag har alltid velat bo på en plats med mycket vatten, skog och grönområden så jag trivs bra här, säger Joanaina Guerra.

Hon flyttade till Åland från Stockholm för tre år sedan då hon träffade en ålänning där som nu är hennes man.

– Jag flyttade hit frivilligt och nu tror jag att jag blir kvar här, säger hon med ett leende.

Ingrid Pire och Graciela Salazar kom till Åland för cirka tre månader sedan.

– Jag upplever Åland som en lugn och säker plats, berättar Ingrid Pire.

Fullt hus

Alla tre trivs bra på Åland men berättar att det är svårt att få ett socialt sammanhang på ön.

– Ålänningar är väldigt snälla och trevliga men kanske inte så öppna. I Venezuela var det är enklare att träffa och lära känna nya människor, berättar Graciela Salazar.

Vad kan ålänningar göra för att underlätta för nyinflyttade att komma in i det åländska samhället, på ett socialt plan?

– Evenemang som detta är väldigt bra. Då vi får berätta och svara på frågor om Venezuela. Det är ett bra att sätt att ta till sig andra kulturer och få nya perspektiv av hur situationen är i Venezuela, säger Ingrid Pire.

Hur är situationen i Venezuela?

– Den är komplicerad när det gäller allt från ekonomin, politiken och samhället i stort, säger Ingrid Pire.

Om man jämför Åland med Venezuela. Hur stor är skillnaden?

– Det är 180 grader åt andra hållet. Här känns det som att man är långt bort från all konflikt. Det är tryggt på Åland, säger Ingrid Pire.

Det var många som kom till ABF huset för att lyssna och lära sig mer om Venezuela. På förhand fanns det 19 platser men då intresset var så stort lades några platser till och cirka 25 personer dök upp.

– Planen är att vi ska ha en till liknande kväll snart, säger Charlotta Wallén, studiesekreterare på ABF Åland.