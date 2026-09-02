Röda korset ordnar blodgivningstillfällen

Mellan 7 och 10 september anordnas blodgivningstillfällen i Röda korsgården i Mariehamn. ”Behovet av blodgivare är ständigt aktuellt – nya givare behövs varje vardag året runt”, skriver Röda korset blodtjänst i ett pressmeddelande.
Blodgivning är möjligt den 7, 8 och 10 september klockan 13 till 19. Onsdag 9 september gäller tiderna 10 till 15.
Enligt blodtjänsts hemsida tar en donation cirka en timme att göra och ger blod som kan hjälpa upp till tre patienter. Efter blodgivningen får blodgivaren ett mellanmål.
För närvarande donerar 3 procent av befolkningen blod, vilket är för lite, enligt Röda korsets blodtjänst.
”I år behövs 22 000 förstagångsdonatorer så att Finlands blodförsörjning inte är beroende av en alltför liten grupp människor. Av blodet framställs blodprodukter som patienter behöver på sjukhusen varje dag. Dessa produkter är livsviktiga till exempel för olycksoffer, cancerpatienter, nyförlösta mödrar och operationspatienter”, skriver de på sin hemsida.
Vem får ge blod?
För att få ge blod behöver personen uppfylla dessa krav:
– Vara frisk och känna att du mår bra
– Vara 18–70 år. Du kan börja ge blod ännu när du är 65 år gammal
– Väga minst 50 kg och högst 200 kg. Minimigränsen är på grund av mängden blod som samlas in och maximigränsen på grund av blodgivningsbäddarnas maximala bärförmåga
– Ha en bra hemoglobinnivå (kvinnor minst 125 g/l och män minst 135 g/l). Hemoglobinvärdet mäts hos oss, du behöver inte veta det i förväg
– Bo stadigvarande i Norden eller något annat EU- eller EFTA-land eller i Britannien
– Ha en finsk personbeteckning
– Kunna fylla i hälsodeklarationen på finska, svenska eller engelska
– Det har gått tillräckligt med tid sedan din senaste blodgivning. Vi rekommenderar att kvinnor över 25 år ger blod högst 2-3 gånger per år, och kvinnor mellan 18 och 25 år högst en gång per år. För män rekommenderar vi högst 3-4 blodgivningar per år. Minsta tillåtna intervall för helblodsgivning är 91 dagar för kvinnor och 61 dagar för män.
Bara några få mediciner hindrar dig från att ge blod. Det viktigaste är sjukdomen som du tar medicinen för.
Källa: Röda korset blodtjänst