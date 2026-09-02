Röda korset ordnar blodgivningstillfällen

Mellan 7 och 10 september anordnas blodgivningstillfällen i Röda korsgården i Mariehamn. ”Behovet av blodgivare är ständigt aktuellt – nya givare behövs varje vardag året runt”, skriver Röda korset blodtjänst i ett pressmeddelande.

Blodgivning är möjligt den 7, 8 och 10 september klockan 13 till 19. Onsdag 9 september gäller tiderna 10 till 15.

Enligt blodtjänsts hemsida tar en donation cirka en timme att göra och ger blod som kan hjälpa upp till tre patienter. Efter blodgivningen får blodgivaren ett mellanmål.

För närvarande donerar 3 procent av befolkningen blod, vilket är för lite, enligt Röda korsets blodtjänst.

”I år behövs 22 000 förstagångsdonatorer så att Finlands blodförsörjning inte är beroende av en alltför liten grupp människor. Av blodet framställs blodprodukter som patienter behöver på sjukhusen varje dag. Dessa produkter är livsviktiga till exempel för olycksoffer, cancerpatienter, nyförlösta mödrar och operationspatienter”, skriver de på sin hemsida.