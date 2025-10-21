Rattfylleri, fortkörningar och bråk präglade polisens vecka

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Polisen redogör på sin hemsida för den gångna veckans händelser – bland annat har hastighetskontroller genomförts runt om på Åland. Flera förare delgavs då böter för fortkörning – bland annat en motorcykelförare som framfört sitt fordon i 122 km/h på en väg med hastighetsbegränsning 90 km/h. Polisen ryckte även ut till Vårdö där ett fordon kört av vägen. Föraren visade sig ha 1,75 promille i blodet och misstänks därmed för grovt rattfylleri samt äventyrande av trafiksäkerheten och olovlig körning.

Under helgen fick polisen också avstyra så väl bråk som andra störningar. Fem personer frihetsberövades på grund av så kraftig berusning att de inte kunnat ta vara på sig själva eller för skydd mot brott och störande beteende.

En person som uppvisade tydliga tecken på droganvändning påträffades. Personen testade sedan positivt och kommer delges böter för straffbart bruk av narkotika.

Polisen uppmanar även alla att använda reflex – så väl i staden som på landet.