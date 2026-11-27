Partiklar har upptäckts i dricksvattnet hos tre hushåll tillhörande Finströms kommuns vattenledningsnät i Ämnäs. Det rapporterar Ålands radio.

Teknisk chef Aron Lundström säger till radion att det troligen beror på biofilm, vilket är en beläggning som uppstår i vattenledningar och kan släppa under vissa förutsättningar.

Finströms kommun ska ha lämnat in ett bakterieprov på vattnet och resultat väntas i dag fredag. Kommunen har inte gått ut med information om att vattnet behöver kokas.

– Om vattnet ser rent ut när man tappar upp det i ett glas så är det inga problem att dricka det, men om man ser partiklar bör man låta kranen rinna tills vattnet ser rent ut, säger Aron Lundström till radion.