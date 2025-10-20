Foto: Jonas EdsvikSamma dag som Ungdomsförbundet skulle fastslå budgeten för hela 2024 lämnade Zacharias Kalm in offerter till alla fyra av förbundets stora årliga evenemang. Hans bolag Proevent får alla fyra evenemang. Bilden är från Deluxe 2024. Proevent lämnade in fyra offerter på en timme Nyheter 06:44 måndag, 20 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Nyan granskar Ålands ungdomsförbund: Ordförandens bolag fick alla jobben Ungdomsförbundets ordförande svarar på kritiken: ”Jag brinner för att jobba frivilligt” Ungdomsförbundets verksamhetsledare bemöter granskningen