Foto: Jonas EdsvikPresident Alexander Stubb var väldigt tydlig med att få ut sitt budskap om att det nu är hög tid för de finländska politikerna att tänka på sin samtalston när han mötte medier, både finländska och åländska, under besöket på Vårdö. Presidenten efterlyser ett ”respektfullt samtalsklimat” Nyheter 21:09 måndag, 17 augusti, 2026 DELA Facebook Mer läsning BILDSPEL President Stubbs Vårdöbesök i bilder Presidenten träffade Vårdöborna: ”Jag älskar skärgården” Släktträff för Stubb på Vårdö