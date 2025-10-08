Polisen om olycksdrabbad Godbykorsning: Många förare svänger för tidigt

Ditt namn

Flera av de senaste kollisionerna i den oycksdrabbade Godbykorsningen har inträffat på grund av att fordon svängt in till Getavägen från Nya Godbyvägen, trots att fordon har kommit norrifrån på Sundsvägen. Det berättar den åländska polisen.

Ytterligare en olycka inträffade i korsningen igår, tisdag.

I ett inlägg på sin Facebook-sida berättar polisen att man vid flertalet tillfällen utfört trafikövervakning i den olycksdrabbade korsningen Nya Godbyvägen – Getavägen – Sundsvägen ”i syfte att upptäcka felaktigt körsätt som kan vara orsak till den ovanliga mängden kollisioner”.

Missar markering

Såhär skriver polisen:

Vid två stycken trafikövervakningar i augusti och september har polisen inriktat övervakningen på fordon som svänger vänster från Nya Godbyvägen till Getavägen, in mot Godby. Övervakningen har visat att många förare börjar svänga för tidigt in till Getavägen, över spärrområdet och därigenom bryter mot vägmarkeringen.

Vid dessa två övervakningar, som varade en timme vardera delgavs 12 stycken trafikförseelseavgifter på grund av att förare har brutit mot vägmarkering, detta trots att lindrigare överskridningar av spärrområdet inte beivrades. Under övervakningen uppstod däremot ingen farosituation men polisen anser att en bidragande orsak till kollisionerna är att förare har för hög situationshastighet och har för bråttom att svänga över motkommande körfil. Är man som förare osäker på vart övriga fordon är på väg eller osäker på ifall man kommer att hinna, så lönar det sig att sakta in alternativt stanna och observera, istället för att chansa.

Polisen uppmanar till försiktighet i korsningen och även i trafiken överlag.