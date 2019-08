Polisen hittade stöldgods från skola Nyheter

Flera läsplattor som stals från Övernäs skola i helgen har kommit tillrätta. Men de flesta är trasiga.

Det som först verkade vara bara skadegörelse i Övernäs skola i helgen var också grov stöld. Någon hade tagit sig in i skolan flera gånger. Bland stöldgodset fanns läsplattor av märket Ipad. En person som hade fastnat på en övervakningskamera vid skolan greps på måndagskvällen i centrum.

På tisdagskvällen hittade polisen stället där en del av stöldgodset hamnat. Flera av läsplattorna var trasiga.

På tisdagen ryckte polisen ut till Övernäs skola igen när ett larm gått igång. En dörr till lågstadiet var öppen men polisen hittade ingen inbrottstjuv och inget verkade vara sönder.

En stund senare undersökte polisen ett misstänkt inbrott i Godby högstadieskola. En dörr och ett fönster var öppet. Ingen person hittades i skolan och det är oklart om något har blivit stulet. Vissa spår och bevis hittades vid den tekniska undersökningen.

Lås in utrustning

Polisen påminner om att skolor har blivit allt mer attraktivt för tjuvar i och med att Ipads, läsplattor och annan elektronik används i klassrummen. Ett tips är att låsa in läsplattor och annan värdefull utrustning i lådor, skåp och utrymmen som är svåra att ta sig in in.

Personal och elever ska komma ihåg att stänga fönster, kontrollera att dörrarna går i lås och att skolans utrymmen är tomma när man går hem för dagen.

– Om ett brott trotts förebyggande åtgärder sker, så då är en övervakningskamera oftast till en stor hjälp. Tillräckligt många av personalen borde ha kunskap att söka fram material från kamerasystemet och det vore bra att regelbundet kontrollera att systemet fungerar som det ska. (pd)