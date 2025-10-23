Foto: Jonas EdsvikÅlands hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen säger att avtalet med transkriberingsföretaget Diktamen kan komma sägas upp. Hon pekar också ut de politiska sparkraven mot ÅHS som en av orsakerna till organisationens problem. Pajunen: ”Diktamen är ett misslyckande” Nyheter 09:35 torsdag, 23 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Ledare: Styrelsen har ett ansvar för problemen på ÅHS Efter tre veckor med Cosmic: Akuta problem upptäcks nu Johnnys sjukhusänglar skänker tröst i livets svåraste stunder