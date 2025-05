Pafs vinst väntas halveras om två år Nyheter

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Paf räknar med ett vinsttapp på 49 procent år 2027. Prognosen baseras bland annat på höjningar av spelskatter och det nya planerade licenssystemet för spel i Finland. Det berättade Pafs styrelse och ledning under årsstämman på tisdagen.

Pafs vd Christer Fahlstedt försäkrade under stämman att Paf är väl förberett för att tackla de förändringar som påverkar ekonomin negativt. Men att det 2027 kommer att vara ett rejält minus på sista raden jämfört med 2026 är det ingen tvekan om.

– Det blir en ny verklighet som vi måste förhålla oss till. Det spelar ingen roll hur hårt vi jobbar. Vi ska förstås göra så gott vi kan, men det blir aldrig så bra resultat som det blir 2025 eller 2026, sade han under sin presentation.

Men det finns rejäla reserver att ta av. Paf har en lång historia av vinstöverskott som dämpar smällen, inte mindre än 80–100 miljoner euro noteras i överlikviditet.

– Vi gjorde en vinst 2024 på drygt 54 miljoner euro och har som uppdrag att dela ut 15 miljoner till tredje sektorn, så marginalerna är stora, säger han, men framhåller att man redan nu förbereder för en annan ekonomisk spelplan.

Paf har under 2024 delat ut 21,5 miljoner euro till sina förmånstagare, enligt årsredovisningen.

Ökad marknadsföring och AI

Pafs planerade åtgärder inkluderar nya satsningar på marknadsföring, en fortsatt ökad användning av AI i det dagliga arbetet samt att försöka öka antalet ”gröna” spelare, alltså spelare som förlorar högst 8 000 euro på Paf-spel per år, för att stävja de väntade ekonomiska förlusterna. Spelarna inom det gröna segmentet redovisar en genomsnittlig förlust på 400 euro per spelare under 2024. Intäkterna från de gröna spelarna ökade under 2024 med 12,3 procent jämfört med året innan, medan den genomsnittliga förlusten har minskat. Det innebär att fler som spelar ansvarsfullt har blivit nya kunder under fjolåret. Enligt redovisningen är över 90 procent av Pafs kunder ”gröna” eller vinnande spelare i dag.

– Vi jobbar för att få in så många kunder som möjligt i det gröna segmentet eftersom vi räknar med att det i framtiden kommer att bli det enda tillåtna sättet att spela, säger Christer Fahlstedt, som också nämnde att man nyligen sänkt förlustgränserna för spelare under 24 år från 8 000 till 6 000 euro per år samt från 17 500 euro till 16 000 euro för spelare över 24 år.

Skattehöjningar och bolagisering

Ökade skatter i Finland och Sverige har påverkat fjolårets resultat negativt och den utvecklingen fortsätter även nästkommande år enligt prognosen. Skattehöjningarna beräknas ha kostat Paf runt elva miljoner under 2024.

– I Sverige har skatten höjts från 18 till 22 procent och i Finland från 5 till tolv procent och varje procentenhet motsvarar ungefär en miljon euro i kostnader, säger Christer Fahlstedt.

Under stämman lyftes också frågan om bolagisering och Fahlstedt berättade att man från Pafs sida inte är emot en bolagisering i sig, men att det innebär administrativt merarbete.

– Vi vill inte behöva genomföra en bolagisering i samband med 2027, utan antingen före eller efter. Och det blir nog svårt att hinna med det före som det ser ut nu. Men det är i grunden en ägarfråga.

Finansminister Mats Perämaa (Lib) meddelade att man i det kommande lagförslaget till ändring av lotterilagen tänkt inkludera bolagiseringsfrågan.

– Det är en riktning som vi kommer att jobba för politiskt.

Ett nytt förslag till lotterilag ska, enligt regeringens målsättning, vara på plats 2028. Under tisdagen omvaldes Pafs styrelse av landskapsregeringen. Regeringen fastställde även Pafs bokslut och årsredovisning.

UPPDATERING: Namnkorrigering gjord 21.5 klockan 13.30.

Pafs styrelse Ordförande: Jan-Mikael von Schantz Ledamöter: Daniela Forsgård, Gunnar Westerlund, Denise Johansson och Roger Nordlund.

Nyckeltal 2024 (milj euro)