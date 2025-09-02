Fyra nya hus med totalt tio lägenheter – nybygget på Föglö är igång

Ditt namn

Nu har den gamla simhallen på Föglö rivits och bygget med de nya husen i Degerby kan börja.

– Nu bygger vi så fort vi bara hinner, säger entreprenören Mikael Kraft.

Fyra nya hus med totalt tio lägenheter. Det är Föglös nyaste byggsatsning. Planen för lägenhetshuset stötte dock på förseningar på grund av ett besvär om rivningslov. Men nu är saken löst och man har börjat med att riva den gamla simhallen vid vattnet. Själva poolen sparas dock för att ingå i nybygget.

– Nu börjar vi bygga, säger Mikael Kraft över telefon.

Lägenhetspriset kan landa på mellan 195 000 och 500 000 euro, beroende på storlek. Den tilltänkta köpgruppen är svenskt båtfolk och Kraft har samarbete med en svensk mäklarfirma.

– Vi har tre spekulanter för tillfället och vi har ett event i Stockholm med Åland Living planerat i höst.

Själva husen ska byggas i Degerbyanda och se ut som kaptensvillor. Lägenheterna ritas av Eva-Jo Hancock och Cecilia von Weymarn vid byrån Rabalder Story Design. Kapital har Kraft med sig in i projektet via sina partners.

Man hoppas vara klara nästa år, i april eller maj.

– Hittills har vi byggt om hamnen som nästan är klar.