Nyan och cancerföreningen i samarbete för insamling

Nya Åland samarbetar även i år med Ålands Cancerförening för att samla in pengar till föreningens Rosa- och Blå bandetkampanj.

Snart är oktober här, vilket är den internationella Rosa Bandet-månaden, då kampanjer för att uppmärksamma och samla in pengar till bröstcancerforskning genomförs i stora delar av världen.

Även på Åland hålls traditionsenligt en Rosa och Blå bandet gala, med huvudsyfte att samla in medel till Ålands cancerförening som stöder ålänningar som drabbats av cancer och deras anhöriga.

Via Nya Ålands hemsida kan du eller ditt företag enkelt att vara med och donera 300 euro. Gå in på nyan.ax och klicka på annonsen för insamlingen.

Som tack för bidraget till insamlingen får den som vill synlighet för ditt egennamn eller företag i samband med galan som hålls 10 oktober på hotell Arkipelag. Alla donatorer visas på Alandicas väggar och i en gemensam tidningsannons.

Det går även att komma in till Nya Åland på Norra Esplanadgatan 1, Mariehamn (kl 8.20-16.15 vardagar) och betala donationen.

Vill du ha en faktura istället? Maila annons@nyan.ax så fixar vi det. Senast den 4.10 vill vi ha din donation.

Rosa Bandet-kampanjerna pågår under oktober varje år med syfte att samla in pengar till forskning, sprida kunskap samt påverka beslutsfattare.

Det blå bandet är en internationell symbol för kampen mot prostatacancer.