Röjningskurs för skogstokiga lockade många intresserade

Ålands skogsvårdsförening höll en röjningskurs för sina medlemmar i lördags. Nyan var där och fick sig ett par välbehövliga lektioner i skogsvett.

Ålands skogsvårdsförening har 1900 medlemmar. Ett medlemskap innebär bland mycket annat att ens skog automatiskt blir certifierad och man får också hjälp med rådgivning och, som idag, kursverksamhet.

Det är en vacker men kylig morgon när Nyans utsända dyker upp till övningsområdet för röjningskursen – en ungskog i Finström. Ett tjugotal skogsägare har då under ledning av Robert Hellgrén och Peter Ekholm redan haft en timmes enklare genomgång av röjsågens mysterier och fått lära sig att slipa klingan på rätt sätt.

Formar skogen

Nu ska det till praktiska kunskaper. Skogen vi står i planterades för tolv år sedan och är enligt Hellgrén perfekt för att röja i:

– Efter den första slyröjningen som du gör fem till sju år efter plantering är det, som här dags för plantskogsröjning, som ska ske ytterligare fem till sju år efter den första röjningen, säger han.

– Det är nu du formar skogen på allvar.

Och sedan kommer de praktiska råden i en strid ström: röj inte förrän skogen har nått en ”älgsäker höjd” på över tre meter (glesar du ut för tidigt kan en älgko med kalvar sabba alltsammans), du ska kunna ”flyga” genom skogen när du är klar (alltså kunna gå med armarna utsträckta utan att något tar i och du ska se till att din färdigröjda skog har 1 800–2 000 stammar per hektar när röjningen är över.

Mätstaven trollar

Och sedan får vi oss en lektion i hur man kollar detta: man mäter med ett måttband upp en radie runt om sig själv på fyra meter. Denna yta blir cirka 50 kvadratmeter. Om du sedan med en mätstav, utsträckt till fyra meter, slår i 9–10 stammar i den färdigröjda skogen när du snurrar runt ett varv har du gjort rätt: den sammanlagda mängden stammar blir, med lite huvudräkning, just 1 800 till 2 000 stammar på 10 000 kvadratmeter, alltså en hektar. Fantastiskt.

Långa perspektiv

Råden strömmar på medan tidsperspektiven blir allt längre. Det där trädet blir en bra stock om 80 år, får vi höra.

Nyans reporter tittar på de närvarande skogsägarna. De må se friska och välmående ut allihopa, men lär näppeligen vara kvar ovan jord om 80 år.

– Jo jag vet, medger Mikael Henriksson när Nyan delger honom och hans hustru Catharina denna dystra reflektion.

Han är nypensionerad teknisk chef på m/s Eckerö och de går bägge kursen för första gången.

Blir det inte lite nedslående när man tänker så?

– Det kan kännas tungt på sitt sätt, men när man ser på tidigare generationers arbete ute i skogen inser man att man själv ändå bidrar på samma sätt. Man får stålsätta sig. Man är en länk i en kedja.