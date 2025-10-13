Nya anvisningar ger bättre samarbete mellan hemvården och ÅHS

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Nya anvisningar ska göra samarbetet mellan hemvården och ÅHS smidigare.

Nu finns nya anvisningar om hur ÅHS ska delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter från ÅHS till personal inom kommuner och KST. Målsättningen är att få en enhetlig tillämpning av befintlig lagstiftning.

Hemvården på Åland är uppbyggd med hjälp av ett samarbete mellan ÅHS, kommunerna och KST. För att hemservicepersonal ska få utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter kräver lagstiftningen som styr sjukvården samt socialvårdslagstiftningen att uppgifter delegeras från ÅHS till den hemservicepersonal som ska utföra åtgärderna. Hittills har det inte funnits vägledning om delegeringarna, vilket lett till viss osäkerhet.

Nu har social- och hälsovårdsminister Arsim Zekaj (S) godkänt nya anvisningar om hur lagarna ska tolkas. Tanken är att anvisningarna ska vara ett stöd för verksamheterna, förbättra samarbetet och höja patientsäkerheten.