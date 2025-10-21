Ålands förre kulturchef:”Han borde stiga ner som ordförande”

Ditt namn

Landskapsregeringens förre kulturchef Jan-Ole Lönnblad arbetade under många år nära Ålands ungdomsförbund. Han anser inte att den rådande situationen, med förbundets bindningar till styrelseordförandens privata bolag, kan fortgå. – Han borde nog ta ett par steg bort från förbundet helt och hållet egentligen, säger han till Nyan.

Jan-Ole Lönnblad är en åländsk kulturveteran och har under många år på olika vis administrerat, väglett eller bistått de flesta kulturprojekt som Paf och landskapsregeringen finansierat. Han pensionerades från tjänsten som landskapets kulturchef i början av 2023 men är fortfarande verksam som organisatör av olika kulturevenemang på Åland.

Det muttras i artist- och evenemangsbranschen på Åland att det egentligen bara är två människor som verkar styra hela ungdomsförbundet. Håller du med om det?

– Nej, det gör jag nog inte. Det har varit en ganska aktiv styrelse, åtminstone under min tid. Det var flera personer som var aktiva och som jobbade med olika delar av olika evenemang.

– Men sedan är det väl naturligt att det är verksamhetsledaren och styrelseordföranden som är ansiktena utåt.

Men är det inte ganska ovanligt att det är styrelseordförandens bolag som sedan får alla jobben?

– Jo, det är inte alls bra. Det där borde jag på min tid ha varit mera uppmärksam på, faktiskt. Men jag trodde inte att det var satt i system på det här sättet. Jag trodde mera att det var en engångsgrej.

Följa lag

Jan-Ole Lönnblad påpekar att de föreningar som får medel från Paf eller landskapsregeringen så långt som möjligt bör följa lagen om jäv.

– De har ju offentliga medel som de arbetar med. Och enligt den lagen räcker det inte med att ordföranden jävar sig när besluten tas om inhyrning av teknik.

Han säger att det ytterst handlar om ”en fråga om trovärdighet”.

– Antingen borde ordförande avstå från att bjuda på jobben över huvud taget eller så borde han stiga ner från ordförandeskapet. Han borde heller inte vara medlem av styrelsen. För det är också svårt att han är. Det kan finnas inarbetade rutiner och kompisskap som påverkar besluten.

Hur blir framtiden?

Jan-Ole Lönnblad undrar över hur ungdomsförbundets evenemang ska organiseras i framtiden.

– En väldigt intressant fråga är hur han ska hantera den här saken framöver, med all uppmärksamhet. Han borde nog ta ett par steg bort från förbundet helt och hållet egentligen.

– Han verkar i en bransch där sånt här är känsligt.