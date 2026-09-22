Nya Åland byter tryckeri

Nya Åland kommer från och med första numret 2027 att tryckas på det finländska fastlandet. Därmed lämnar man efter många år Ålands Tidnings-Tryckeri Ab.

– Inget förändras, annat än till det bättre, säger Nyans publisher Anna Björkroos.

Det firas med muffins och smågodis. Vad har hänt, Anna Björkroos?

– Nya Åland kommer att börja tryckas utanför Åland, i ett av Finlands större tryckerier som ligger närmast Åland. Tidningen skickas direkt ur tryckpressarna på kvällen och körs hit på natten.

Varför flytta trycket?

– Det var ett enkelt beslut rent affärsmässigt. Att byta tryckeri innebär en kraftig inbesparing. Men vi ville också jobba med någon som har en långsiktig vision för att kunna producera en bra papperstidning även om tio år. Så för våra läsare och annonsörer innebär det en stabil tryckkvalitet och för Nyan en möjlighet att ha papperstidningen kvar så länge vi själva vill.

– Men vad som är viktigt för läsarna att känna till är att inget förändras gällande papperstidningen. Vi har samma tabloidformat, vi har samma utgivningsdagar och delas ut precis som tidigare.

Ger tryckbytet andra nya möjligheter?

– Absolut. Det nya tryckeriet är så stort att vi får andra möjligheter till nya produkter, både för läsarna och annonsörerna. Vi har en stark kår av proffs i ryggen, så det ska bli roligt att prata med annonskunderna och se vad de vill hänga med på. Vi flyttar även över vårt magasin Ålänningen, som hittills tryckts i Sverige, så att allt trycks på samma ställe.

Vad säger du till dem som tycker att det är tråkigt att arbetsplatser kan hamna i kläm på det åländska tryckeriet?

– Att jag håller med dem. Vi tänker ju som åländsk tidning alltid lokalt först, och vi har försökt hitta lösningar och diskuterat med det lokala tryckeriet. Men vi måste också värna Nya Åland främst. Att se till att tidningen förblir stark är ju det också ett sätt att skydda vårt bolags drygt 20 åländska arbetsplatser.

Ändras arbetet internt, när tidningen kommer att tryckas något tidigare än förut?

– Vi har gjort många av de förändringarna redan – när jag tog över som publisher för ett år sedan så inledde vi ett ganska stort förändringsarbete i organisationen. Och det här är bara en fortsättning på det.

Kommer det att innebära något för tidningens nyhetsrapportering?

– Nyans varumärke har alltid varit att sätta journalistiken i centrum och så fortsätter vi. Att erbjuda vårt innehåll där ålänningarna önskar, både till pappers och i digitala kanaler känns viktigt.

– De senaste nyheterna finns på hemsidan först, så är det redan nu. Papperstidningen förmedlar sedan nyheterna men lägger också till analys och uppföljningar.

Kan Nyan bli mera sårbar på grund av de längre distributionskedjorna?

– Vi har tittat på allt som kan gå fel och jobbat mycket med att skapa kompletterande system för både logistik och teknik. Fysiskt avstånd är ju alltid en utmaning, men det finns också en mer långsiktig trygghet i det här.