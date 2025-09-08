Brändö Lax får ny vd idag

Ditt namn

Brändö Lax Ab har utsett sin nya vd från och med idag, den 8 september. Det är Johan Mattsson som blir ny verkställande direktör, berättar bolaget i ett pressmeddelande.

Johan Mattsson är utbildad ekonomie magister och kommer närmast från en tjänst som Placeringsdirektör vid Nordea Bank Abp.

”Det känns inspirerande och som ett stort ansvar att få möjlighet att vara med och förvalta och utveckla detta framgångsrika skärgårdsbolag ” säger Johan Mattsson i en kommentar.

Karl-Johan Henriksson, som fungerat som bolagets vd under de senaste 16 åren, kommer att fortsätta sitt arbete inom bolaget som Senior Advisor.

I pressmeddelandet säger Karl-Johan Henriksson att “tillsättandet av ny vd är en viktig pusselbit i att framtidssäkra bolagets verksamhet. Han passar samtidigt på att berömma bolagets personal för sin kunskap och engagemang”.

Styrelseordförande Peter Granberg kommenterar å sin sida att:

“Vi är från styrelsens sida mycket nöjda över att ha rekryterat Johan till vd. Vi ser positivt på framtiden och tror att nyckeln till framgång fortsättningsvis är att producera de högkvalitativa och ASC-certifierade produkter som marknaden efterfrågar.”