Ny olycka i Godbykorsningen – uppdatering

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



En trafikolycka inträffade i Godbykorsningen sent på tisdag eftermiddag, med två personbilar inblandade. Thomas Mattsson, brandingenjör, berättar:

– Det var samma händelseförlopp som det brukar. Den ena bilen skulle göra en vänstersväng mot Geta, och körde in i en mötande bil.

Tre personer befann sig i bilarna, varav en fördes till sjukhus med ambulans.

– Alla var dock talbara, säger Thomas Mattsson.

Övrig trafik dirigerades om medan räddningsinsatsen pågick, men avspärrningarna togs bort vid halvsjutiden. Brandkår, polis och två ambulanser deltog i insatsen. Larmet gick vid 17.45.