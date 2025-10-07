Ny olycka i Godbykorsningen – uppdatering

18:08 tisdag, 7 oktober, 2025
DELA

    En trafikolycka inträffade i Godbykorsningen sent på tisdag eftermiddag, med två personbilar inblandade. Thomas Mattsson, brandingenjör, berättar:

    – Det var samma händelseförlopp som det brukar. Den ena bilen skulle göra en vänstersväng mot Geta, och körde in i en mötande bil.

    Tre personer befann sig i bilarna, varav en fördes till sjukhus med ambulans.

    – Alla var dock talbara, säger Thomas Mattsson.

    Övrig trafik dirigerades om medan räddningsinsatsen pågick, men avspärrningarna togs bort vid halvsjutiden. Brandkår, polis och två ambulanser deltog i insatsen. Larmet gick vid 17.45.

    TEXT:

    Susanna Skogberg

    susanna.skogberg@nyan.ax
    Tillbaka till startsidan
    Tipsa Nyan

    Mer läsning