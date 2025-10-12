Ny hjälpresa till Ukraina planeras

Ditt namn

Innan julen är här planerar stödföreningen aid.ax och Monica von Frenckell ytterligare en hjälpresa till krigsdrabbade Ukraina.

Om allt går som tänkt, hoppas hjälpgruppen åka till Ukraina innan julen – men tidigast i mitten av november. Exakt var i Ukraina man hamnar är dock oklart.

– Nu har det ju blivit mycket oroligt även i Lviv, som vi tidigare har sett som en relativt trygg zon. Oavsett vart vi åker är det alltid samma mottagare av det vi har med oss, så det beror lite på var i landet de befinner sig och kan möta upp oss, säger Monica von Frenckell.

Hur åker ni dit den här gången?

– Vi åker med de bilar vi får ihop, bland dem en bil fylld av utrustning som Viking Lines hamn har donerat. Därefter planerar vi att åka buss till Krakow i Polen för att sedan ta oss hemåt igen.

Enormt hjälpbehov

Monica von Frenckell har hittills hunnit med sju hjälpresor till Ukraina, plus två resor till Polen i nära anslutning till krigsutbrottet.

Vad är det som driver dig och hjälpgruppen att orka fortsätta?

– Rapporterna och hemskheterna man ser på tv nästan dagligen. Hjälpbehovet är fortsatt stort, jag får kontinuerligt förfrågningar och det är enormt viktigt för ukrainarna att se att västvärlden fortfarande har en hjälpvilja.

I dagsläget råder det viss oklarhet även kring hur ålänningarna kan bistå den planerade resan, men man har tidigare gått ut med önskemål om generatorer, värmekällor i-pad:ar och laptop-datorer samt vitaminer. Dessutom samlar man ihop fiskenät av alla slag, som ska fungera som drönarskydd vid skolor och daghem.

– Den som vill hjälpa till får gärna kontakta mig via Messenger eller över telefon. Nu försöker jag ordna ett lagerutrymme, och jag kommer med mer information när avresedatumet är spikat, säger von Frenckell.