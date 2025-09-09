Nästan hundra sökte jobbet som lagtingsassistent

Ditt namn

Lagtinget är en attraktiv arbetsplats. Den slutsatsen kan lagtingsdirektören dra efter att nästan hundra ansökningar lämnades in till en ledig tjänst.

I slutet av augusti gick ansökningstiden ut för lagtingets ledigförklarade tjänst som lagtingsassistent. Närmare hundra personer sökte jobbet.

Det låter som väldigt många sökande?

– Det är det. Det brukar vara många som söker lagtingets tjänster, men det här var extra många, så vitt jag vet. Det är roligt att lagtingets kansli är en attraktiv arbetsplats och att många vill jobba för den åländska demokratin, säger Julia Lindholm, tf lagtingsdirektör.

Har det blivit arbetskrävande att hantera alla ansökningar?

– Ja, det blev lite dålig tajming när ansökningstiden gick ut samtidigt som vi ordnade BSPC-konferensen. För de som sökt jobbet blir det en lite längre väntan än annars, men rekryteringsprocessen pågår och det finns många behöriga och lämpliga för tjänsten, säger Julia Lindholm.

Månadslönen för tjänsten är 3 234 euro. Tillträdet sker den 1 december. Behörighetskravet är lämplig utbildning på gymnasial nivå, men vid rekryteringen läggs vikt vid personlig lämplighet, enligt annonsen.

Till arbetsuppgifterna för lagtingsassistenten hör många praktiska uppgifter: att praktiskt förbereda och övervaka plenum, hantera och kopiera lagtingshandlingar, bistå med arrangemang vid besök och representation och uppdatera lagtingets hemsida.

Vid lagtinget finns i dag nio tjänster.