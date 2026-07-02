Mossa på tak och döda träd i årets gatusyn

Rengör och beskär! Så lyder Mariehamns stads uppmaningar till fastighetsägare när årets gatusyn avklarats.

Beskärning av häck och buskage är en av anmärkningarna som var mest förekommande i årets gatusyn. Det gäller växtlighet som sträcker sig över tomtgränser in mot gatuområden, vilket bland annat förekommer hos fastigheter på Parkstigen, Hamngatan och Öhbergsvägen. Mariehamn stads byggnadsnämnd tycker även att mycket ska rengöras: balkonger, fasader och flera tak. En fasad behöver också klottersaneras.

Många fastigheter är även i behov av reparationer och underhåll. Allt från lagning av sprickor i murar och ommålningar av husfasader nämns som tråkigheter för stadsbilden.

Ej att förglömma är även en och annan anmärkning om mossa på tak, en modulbyggnad utan bygglov och en lös tegelsten i en skorsten som behöver ses över. Vidare vill byggnadsnämnden att man avlägsnar en container från en fastighet, en stenhög längs Parkstigen och två döda träd på vägområden.

Varje år håller stadens byggnadsnämnd syner över Mariehamns fastigheter och gator. Detta innebär en tillsyn över byggnaders fasader och andra yttre delar för att ordna en presentabel stadsbild, trivsel och en upplevelse av en stad i gott skick.

Senast den 18 oktober ska bristerna ha åtgärdats av fastighetsägarna.